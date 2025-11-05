На Землю обрушатся сильные геомагнитные бури

XRAS: Выброс солнечной плазмы ударит по Земле 7 ноября, создав геомагнитные бури

5 ноября на Солнце произошла мощная вспышка, что вызвало выброс солнечной плазмы, которая может ударить по Земле и вызвать сильные геомагнитные бури уже 7 ноября. Такие данные приводят в Лаборатории солнечной астрономии (XRAS) в Telegram-канале.

«В пятницу будем смотреть, как магнитное поле Земли сражается с солнечной плазмой. Прогноз на геомагнитные бури, которые в такой ситуации неизбежны, появится завтра утром. Вероятность бурь высшего, пятого, уровня на данный момент не просматривается», — указано в сообщении.

Ученые прогнозируют, что солнечная плазма приблизится к Земле около полудня 7 ноября. Риски для планеты, вызванные высоким уровнем солнечной активности, будут сняты не раньше, чем через 10 дней.

«Сохраняется надежда, что на Солнце просто закончится вспышечная энергия, запасы которой, сколь бы ни были велики, все же всегда конечны», — отметили в лаборатории.

Ранее на Солнце произошла вспышка высшего балла Х. Вспышка подобной мощности в последний раз наблюдалась почти пять месяцев назад.