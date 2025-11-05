Силовые структуры
14:08, 5 ноября 2025Силовые структуры

Начальника автоколонны отправили в колонию за падение автобуса в Мойку

Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Санкт-Петербурге суд приговорил к пяти годам лишения свободы начальника автоколонны компании «Такси» Джахангира Халилова: его автобус упал в Мойку вместе с пассажирами и недостаточно отдохнувшим водителем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчина признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и обязан выплатить полмиллиона рублей. Он с обвинением не согласен.

Рахматшох Курбонов сел за руль после 12-часовой смены, но его начальник закрыл глаза на это и допустил к управлению общественным транспортом. По нормам водителю должны предоставить не менее 11 часов отдыха. Однако осужденный составил график работы с нарушениями.

25 октября 2024 года суд приговорил Курбонова к шести годам лишения свободы. Свою вину он признал, раскаялся и попросил прощения у потерпевших.

10 мая того же года автобус с пассажирами упал в реку и утонул. В это время в салоне находилось девять человек. Спасатели смогли всех достать. Выжили только один пассажир и водитель.

    Все новости