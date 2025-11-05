Найден способ восстановить зубную эмаль естественным путем

Nat Com: Белковый гель восстанавливает зубную эмаль за 2 недели

Ученые из Университета Ноттингема разработали белковый гель, который способен восстанавливать поврежденную или стертую зубную эмаль, укреплять здоровые зубы и предотвращать дальнейшее разрушение. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications (Nat Com).

В отличие от традиционных фторсодержащих средств, новый гель не маскирует проблему, а буквально наращивает эмаль заново. Он создан по принципу природных белков, которые управляют ростом зубной эмали у младенцев. После нанесения гель образует тонкий, прочный слой, заполняющий микротрещины и поры, а затем запускает процесс эпитаксиальной минерализации — контролируемого роста новых кристаллов из кальция и фосфата, которые поступают из слюны.

Через две недели после применения структура эмали восстанавливается до состояния здорового зуба, что подтверждено с помощью электронного микроскопа. Материал также можно наносить на дентин (оголенные участки под эмалью), чтобы уменьшить чувствительность зубов и улучшить сцепление при установке пломб или виниров.

По словам авторов, технология безопасна, проста в использовании и может применяться в клиниках так же, как обычные фторлаки. Создатели уже планируют вывести первый продукт на рынок в ближайший год.

В октябре ученые выяснили, что один стакан воды активизирует естественные защитные механизмы полости рта уже через час, защищая зубы от кариеса.