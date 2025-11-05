Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:25, 5 ноября 2025Наука и техника

Найден способ восстановить зубную эмаль естественным путем

Nat Com: Белковый гель восстанавливает зубную эмаль за 2 недели
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Rolf Vennenbernd / dpa / Globallookpress.com

Ученые из Университета Ноттингема разработали белковый гель, который способен восстанавливать поврежденную или стертую зубную эмаль, укреплять здоровые зубы и предотвращать дальнейшее разрушение. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications (Nat Com).

В отличие от традиционных фторсодержащих средств, новый гель не маскирует проблему, а буквально наращивает эмаль заново. Он создан по принципу природных белков, которые управляют ростом зубной эмали у младенцев. После нанесения гель образует тонкий, прочный слой, заполняющий микротрещины и поры, а затем запускает процесс эпитаксиальной минерализации — контролируемого роста новых кристаллов из кальция и фосфата, которые поступают из слюны.

Материалы по теме:
Когда чистить зубы: до или после завтрака? Врач поставила точку в спорах
Когда чистить зубы: до или после завтрака?Врач поставила точку в спорах
28 июня 2025
Россияне вставляют себе зубы и увеличивают губы дома, чтобы сэкономить на врачах. Как это приводит к жутким последствиям?
Россияне вставляют себе зубы и увеличивают губы дома, чтобы сэкономить на врачах.Как это приводит к жутким последствиям?
25 августа 2023

Через две недели после применения структура эмали восстанавливается до состояния здорового зуба, что подтверждено с помощью электронного микроскопа. Материал также можно наносить на дентин (оголенные участки под эмалью), чтобы уменьшить чувствительность зубов и улучшить сцепление при установке пломб или виниров.

По словам авторов, технология безопасна, проста в использовании и может применяться в клиниках так же, как обычные фторлаки. Создатели уже планируют вывести первый продукт на рынок в ближайший год.

В октябре ученые выяснили, что один стакан воды активизирует естественные защитные механизмы полости рта уже через час, защищая зубы от кариеса.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Стали свидетелями чего-то фантастического». В Китае заявили об удививших Запад действиях Путина

    В ВСУ заявили о невозможности эвакуации из окруженного Димитрова

    Россиянин ушел на СВО в поисках пропавшего брата и исчез

    В Москве зарегистрировали отравление продукцией из Rostic's

    Известный российский хирург не попала на рейс по вине авиакомпании и пропустила операции

    Алена Водонаева показала грудь в бюстгальтере с торчащими сосками

    Найден способ восстановить зубную эмаль естественным путем

    Украина попыталась ударить умной авиабомбой по российским объектам

    Посол России рассказал о подготовке визита Путина в Индию

    Победивший в Нью-Йорке социалист-мусульманин пригрозил Трампу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости