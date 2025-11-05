Назван фаворит матча Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Байером»

Букмекеры назвали «Бенфику» фаворитом в матче Лиги чемпионов с «Байером»

Букмекеры назвали фаворита матча четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов между португальской «Бенфикой» и немецким «Байером». Об этом сообщает «Чемпионат».

Предполагается, что победителем предстоящего противостояния станет португальский клуб. Ставки на победу «Бенфики» принимаются с коэффициентом 2.10, что соответствует приблизительно 46 процентам вероятности успеха хозяев поля. Победа леверкузенцев оценивается коэффициентом 3.65, а вероятность ничейного исхода можно найти в линии с показателем 3.55.

Эксперты также ожидают результативный матч: ставка на тотал больше 2.5 мяча предлагается с коэффициентом 1.74, на тотал меньше 2.5 — 2.18. Если обе команды смогут отличиться, сыграет коэффициент 1.60.

Встреча пройдет на стадионе «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне. Она должна начаться в 23:00 по московскому времени.