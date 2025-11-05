Спорт
Назван фаворит матча Лиги чемпионов между «Интером» и «Кайратом»

Букмекеры назвали «Интер» фаворитом в матче Лиги чемпионов с «Кайратом»
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Spada / Globallookpress.com

Букмекеры назвали фаворита матча четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов между итальянским «Интером» и казахстанским «Кайратом». Об этом сообщает «Чемпионат».

Предполагается, что победителем предстоящего противостояния станет миланский клуб. Ставки на победу «Интера» принимаются с коэффициентом 1.04, что соответствует приблизительно 94 процентам вероятности успеха хозяев поля. Победа казахстанцев оценивается коэффициентом 41.0, а вероятность ничейного исхода составляет 17.0.

Эксперты также ожидают результативный матч: ставка на тотал больше 2.5 мяча предлагается с коэффициентом 1.17, на тотал меньше 2.5 — 3.90. Если обе команды смогут отличиться, сыграет коэффициент 2.70.

Встреча пройдет на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, 5 ноября. Она должна начаться в 23:00 по московскому времени.

