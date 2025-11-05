Назван расправившийся с найденной в заброшенном гараже финалисткой «Миссис Бурятия»

В Улан-Удэ экс-сотрудник полиции убил финалистку «Миссис Бурятия» и ее знакомого

В Бурятии следователи завершили расследование уголовного дела по факту расправы над найденными в заброшенном гараже финалисткой «Миссис Бурятия» Сэсэг Буиновой и ее знакомым Станиславом Норбоевым. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Обвиняемым по делу проходит 40-летний бывший сотрудник полиции, который специализировался на цифровых технологиях. Он уволился со службы в 2021 году и переехал в США. Когда у него закончились деньги, мужчина вернулся в Бурятию, оформил несколько кредитов и оказался в тяжелом финансовом положении. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Вечером 11 апреля 2024 года экс-полицейский увидел автомобиль, в котором находились незнакомые ему мужчина и женщина. Решив совершить разбойное нападение, он быстро сел в салон на заднее сиденье, стал угрожать незнакомцам пистолетом и заставил их отъехать к безлюдному неосвещенному месту, где вывел из автомобиля и произвел несколько выстрелов.

Похитив у потерпевших телефоны, ювелирные изделия, деньги, машину и другие ценности, мужчина спрятал их неподалеку от места преступления, после чего стер с машины и замел на дороге следы крови. Далее обвиняемый решил избавиться от похищенной машины и оставил ее во дворе одного из домов. В ночь на 13 апреля фигурант под надуманным предлогом взял машину знакомого, вывез на ней потерпевших с места преступления и скинул в смотровую яму заброшенного гаражного бокса на окраине города.

Далее экс-полицейский решил расправиться со знакомым, который одолжил ему машину. В ночь на 20 апреля злоумышленник приехал к нему домой и снова открыл огонь из пистолета, а затем поджег смежный с домом гараж. Фигурант не стал покидать место преступления, нанес огнестрельное ранение, а потом был обнаружен возле горящего дома и впоследствии не выжил в больнице.

Сэсэг Буинову и ее знакомого нашли на глубине около двух метров под слоем льда, мусора и песка через год после пропажи.