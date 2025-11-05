Путешествия
18:31, 5 ноября 2025Путешествия

Названы два популярных направления в России для отдыха на зимних каникулах

OneTwoTrip: Россияне стали чаще выбирать Домбай и Самару для новогоднего отдыха
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Татьяна Горд / Коммерсантъ

Названы два популярных направления в России для отдыха на новогодних каникулах — спрос за год среди соотечественников вырос на поездки в Домбай и Самару. Об этом говорится в исследовании сервиса OneTwoTrip, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Так, гостиницы в Домбае стали бронировать на 137,5 процента чаще, чем в 2024 году. Туристов особенно привлекает расположенный рядом с городом горнолыжный курорт. Также россияне стали чаще выбирать для отдыха на зимних каникулах Самару — интерес к направлению, согласно исследованию, вырос за год в два раза. Кроме того, спрос на отели в Нижнем Новгороде вырос на 80 процентов.

Также рост популярности среди россиян в период новогодних праздников показали Шерегеш (+40 процентов), Краснодар (+37,5 процента), Новосибирск (+30 процентов), Красноярск (+16,7 процента). Гостиницы в Казани стали бронировать на 14 процентов чаще, а в Москве — на 13,1 процента.

Спрос на зимний отдых упал в Мурманске — исследование показало снижение числа бронирований на 68,4 процента. В тройке потерявших популярность направлений вошли также Вологда (-53,9 процента) и Иркутск (-50 процентов). Снижение интереса заметили на гостиницы в Геленджике (-38,9 процента) и Сочи (-32,7 процента).

Ранее отечественные туроператоры назвали Малайзию идеальной страной для отпуска в Новый год. Так, в Малайзию можно отправиться на остров Лангкави за теплым песком, в Куала-Лумпур — за небоскребами, в Пенанг и Малакку — за традициями.

