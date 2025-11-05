Названы скрытые угрозы долгого использования разделочных досок на кухне

Доцент МИРЭА Золотарева предупредила об опасности старых разделочных досок

Микротрещины в кухонных разделочных досках — это благоприятная среда для развития патогенных микроорганизмов, включая кишечную палочку. Об этом «Ленте.ру» рассказала кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

«Основная проблема пластиковых досок заключается в их постепенном износе. В процессе нарезки продуктов, особенно острыми ножами, на поверхности образуются микроскопические царапины и борозды. Эти повреждения становятся идеальной средой для размножения патогенных микроорганизмов, включая кишечную палочку и сальмонеллу», — сказала Золотарева.

Исследования подтверждают, что бактерии могут оставаться в глубоких царапинах пластиковой доски даже после тщательного ополаскивания, добавила она.

При выборе разделочной доски важно обращать внимание на маркировку и выбирать изделия, предназначенные специально для контакта с пищевыми продуктами Мария Золотарева доцент РТУ МИРЭА

Доски из меламина не рекомендуется применять для нарезки продуктов с высокой кислотностью или для горячих блюд, так как при таком контакте из них может выделяться формальдегид, сообщила специалист, пояснив, что он является токсичным для организма человека и его содержание подлежит строгому гигиеническому нормированию.

Разделочные доски из полипропилена или полиэтилена высокого давления считаются более безопасными по сравнению с меламиновыми аналогами. При правильном уходе лучшие гигиенические характеристики демонстрируют деревянные или стеклянные поверхности Мария Золотарева доцент РТУ МИРЭА

Для минимизации рисков она посоветовала использовать отдельную доску для сырого мяса, овощей и хлеба. Кроме того, необходима своевременная замена кухонной утвари при появлении глубоких повреждений — сильно порезанная доска теряет свои защитные свойства независимо от качества материала, уточнила Золотарева.

Ранее гастроэнтеролог Сурабх Сети рассказал об опасных предметах на кухне, которые могут вредить здоровью. Скрытыми врагами здоровья, по его мнению, являются старые или поцарапанные антипригарные сковородки. Еще одна угроза --ароматизированные свечи из парафина.