Забота о себе
18:34, 19 сентября 2025Забота о себе

Врач предупредил о нескольких потенциально опасных предметах на кухне

Гастроэнтеролог Сети назвал разделочные доски и сковородки потенциально опасными
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Dms.spb / Shutterstock / Fotodom

Гастроэнтеролог Сурабх Сети рассказал о трех опасных предметах на кухне, которые могут вредить здоровью. Его слова приводит Daily Mail.

Первым потенциально опасным предметом врач назвал пластиковую разделочную доску. По его словам, царапины на ее поверхности приводят к тому, что в еду попадают частицы микропластика. «Эти частицы накапливаются в организме, нарушают работу гормонов, провоцируют воспаление, сухость кожи и колебания веса», — предупредил он. Эксперт посоветовал заменить пластиковые разделочные доски на деревянные или бамбуковые.

Также скрытыми врагами здоровья, по мнению Сети, являются старые или поцарапанные антипригарные сковородки. Он отметил, что их покрытие содержит так называемые «вечные химикаты» PFAS, которые связаны с появлением рака и гормональных сбоев. Гастроэнтеролог уточнил, что даже современные модели при повреждениях выделяют микрочастицы покрытия. Более безопасными альтернативами он считает сталь, чугун или керамику.

Третьей угрозой врач назвал ароматизированные свечи из парафина. Он пояснил, что в них часто присутствуют фталаты, которые нарушают гормональный фон, а при горении они выделяют сажу и летучие соединения. Чтобы сохранить уют без вреда, Сети рекомендовал выбирать свечи из соевого воска, кокоса или пчелиного воска, а лучше — вовсе отказаться от ароматизированных вариантов.

Ранее организатор пространства Ирина Яшина назвала тряпки и губки самыми грязными предметами на кухне. По ее словам, на них при исследовании нередко можно найти колонии стафилококка, кишечной палочки и плесени.

