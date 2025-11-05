Бывший СССР
Неизвестный взорвал гранату в украинском ТЦ

Неизвестный взорвал гранату в киевском торговом центре «DREAM yellow»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexander Faé / Unsplash

Неизвестный взорвал гранату в киевском торговом центре «DREAM yellow». Об этом сообщает Telegram-канал «Obozrevatel.ua».

По предварительным данным, в помещение магазина зашел 39-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Он начал конфликтовать с персоналом заведения. «В дальнейшем нарушитель бросил сдетонировавшую страйкбольную гранату», — сообщили сотрудники правоохранительных органов.

Пострадавших в результате происшествия нет. Мужчина задержан, на месте работает полиция.

Ранее в Одессе местные жители перевернули автобус ТЦК во время драки с военкомами на одном из рынков. Официальной реакции от областного ТЦК не последовало.

Позднее в украинском Кременчуге мужчина устроил стрельбу в здании ТЦК. Двое сотрудников военкомата получили ранения.

    Все новости