Забота о себе
16:34, 5 ноября 2025Забота о себе

Некоторых людей призвали воздержаться от употребления киви

Гастроэнтеролог Пехотина: Киви может вызвать изжогу и раздражение слизистой
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: rawpixel.com / Freepik

Употребление киви опасно для некоторых людей, предупредила врач-гастроэнтеролог Елена Пехотина. О том, кому нужно воздержаться от этого фрукта, она рассказала в беседе с РИА Новости.

По словам Пехотиной, киви — это продукт с высокой кислотностью, поэтому он может вызывать изжогу и раздражение слизистой желудка. Особенно актуальна эта проблема для людей с гастритом и язвенной болезнью, уточнила гастроэнтеролог. Помимо этого, киви может вызывать аллергические реакции у людей с повышенной чувствительностью к экзотическим фруктам.

В то же время Пехотина отметила, что киви содержит много витамина C, витамина K, калия и органических кислот, укрепляющих сосуды и способствующих усвоению железа. Врач заверила, что этот фрукт полезен при железодефицитной анемии, гиповитаминозе и ухудшении работы иммунитета.

Чтобы не навредить здоровью, гастроэнтеролог посоветовала соблюдать умеренность при употреблении киви. По ее словам, в день можно съедать не более двух плодов.

Ранее гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая заявила, что любители овсянки на завтрак могут извлечь из нее максимальную пользу, если прислушаются к нескольким советам. Она призвала выбирать овсяные хлопья исключительно долгой варки.

