Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:39, 5 ноября 2025Мир

Одна страна НАТО увеличит военные расходы на Украину

Канада запланировала увеличить военную помощь Украине
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Канада решила увеличить военные расходы на Украину. Такое решение принято в рамках программы оборонного сотрудничества, о чем говорится в тексте утвержденного бюджета страны, передает РИА Новости.

Как уточняется, ключевые инвестиции включают выделение 6,2 миллиарда долларов в течение пяти лет на расширение оборонных партнерств Оттавы, куда включена и военная помощь Киеву.

Кроме того, в перспективе канадские чиновники рассчитывают на расширение военной подготовки и программ в сфере международной политики, следует из документа.

Материалы по теме:
«Мы наживаем врага в лице России» Откуда взялось украинское лобби в Канаде и как ему удается продвигать русофобскую политику?
«Мы наживаем врага в лице России»Откуда взялось украинское лобби в Канаде и как ему удается продвигать русофобскую политику?
27 октября 2025
«Точка невозврата пройдена» ВСУ в шаге от потери двух ключевых для обороны Донбасса городов. Как это изменит ситуацию на фронте?
«Точка невозврата пройдена»ВСУ в шаге от потери двух ключевых для обороны Донбасса городов. Как это изменит ситуацию на фронте?
20 октября 2025

Ранее журналисты CBC News сообщили, что Канада отменила контракт на поставку Украине 25 бронетранспортеров. По словам министра национальной обороны Дэвида Макгинти, два года назад его ведомство передало списанную технику производства компании Armatec Survivability в Дорчестере для восстановления и дальнейшей отправки в Киев, однако сейчас принято решение о расторжении контракта с ней.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пусть в НАТО посмотрят на "Буревестник"». Путин высказался о новейших российских вооружениях

    Одна страна НАТО увеличит военные расходы на Украину

    В США назвали виновных в конфликте на Украине

    В Японии указали на усиление одной черты в поведении Зеленского

    Бывшая жена Чарли Шина снялась без штанов

    Раскрыта вызывающая смертельные заболевания привычка

    Знаменитый профессор сообщил о гигантском инопланетном корабле на пути к Земле

    Разведка Южной Кореи сообщила об отправке в Россию тысяч бойцов из КНДР

    Военный блогер оценил численность ВСУ в районе Красноармейска

    Зеленский пожал руки военным ВСУ с нашивками СС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости