19:32, 5 ноября 2025Силовые структуры

Опоздавшую домой россиянку лишили жизни

В Ростове-на-Дону жителя заподозрили в жестокой расправе над сожительницей
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Ростовский Следком»

В Ростове-на-Дону 40-летнего жителя заподозрили в жестокой расправе над сожительницей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, 1 ноября мужчина во время бытового конфликта дома сдавил 27-летней сожительнице шею и не отпускал, пока та не потеряла сознание. После этого он ударил ее ножом. Ранение оказалось несовместимо с жизнью.

Как стало известно 161.ru, причиной конфликта стала ревность. Женщина пришла домой позже обещанного.

Возбуждено уголовное дело. Мужчину взяли под стражу.

Ранее сообщалось, что в Казани задержали мужчину, ударившего подростка ножом в торговом центре.

