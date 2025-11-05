Опоздавшую домой россиянку лишили жизни

В Ростове-на-Дону жителя заподозрили в жестокой расправе над сожительницей

В Ростове-на-Дону 40-летнего жителя заподозрили в жестокой расправе над сожительницей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, 1 ноября мужчина во время бытового конфликта дома сдавил 27-летней сожительнице шею и не отпускал, пока та не потеряла сознание. После этого он ударил ее ножом. Ранение оказалось несовместимо с жизнью.

Как стало известно 161.ru, причиной конфликта стала ревность. Женщина пришла домой позже обещанного.

Возбуждено уголовное дело. Мужчину взяли под стражу.

