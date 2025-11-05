Отдохнувшую с азиатским рэпером блогершу нашли бездыханной в ванной отеля

NST: Блогерша Айрис Се лишилась жизни в номере отеля в Малайзии

Отдохнувшая в Малайзии с местным рэпером азиатская блогерша лишилась жизни в отеле. Об этом сообщило издание The New Straits Times (NST).

31-летняя тайванька Се Юйсинь, более известная как Айрис Се, на которую в социальных сетях подписано более 547 тысяч человек, прилетела в страну Азии 20 октября и планировала четыре дня провести в компании 42-летнего исполнителя Ви Мэн Чи, выступающего под псевдонимом Намви. Пара остановилась в отеле на улице Джалан Конлей. 22 октября Айрис нашли бездыханной в ванной номера.

Полиция задержала рэпера, но предъявила ему обвинения только в употреблении и хранении наркотиков. Мужчина не признал вину и вышел под залог. 4 ноября офицеры заявили, что кончина блогерши была насильственной, они также обвинили Мэн Чи в расправе над ней.

На данный момент расследование продолжается. Правоохранительные органы ждут результатов вскрытия и токсикологического исследования. «Команда собрала показания у персонала отеля, охранников и сотрудников аэропорта. В ходе следствия будет изучено каждое движение как жертвы, так и человека, которого видели с ней», — сообщил начальник городской полиции Датук Фадиль Марсус.

