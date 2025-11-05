Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:02, 5 ноября 2025Путешествия

Отдохнувшую с азиатским рэпером блогершу нашли бездыханной в ванной отеля

NST: Блогерша Айрис Се лишилась жизни в номере отеля в Малайзии
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: @irisirisss900

Отдохнувшая в Малайзии с местным рэпером азиатская блогерша лишилась жизни в отеле. Об этом сообщило издание The New Straits Times (NST).

31-летняя тайванька Се Юйсинь, более известная как Айрис Се, на которую в социальных сетях подписано более 547 тысяч человек, прилетела в страну Азии 20 октября и планировала четыре дня провести в компании 42-летнего исполнителя Ви Мэн Чи, выступающего под псевдонимом Намви. Пара остановилась в отеле на улице Джалан Конлей. 22 октября Айрис нашли бездыханной в ванной номера.

Материалы по теме:
«Ты всегда под прицелом» От грабежа до изнасилования: какие опасности поджидают одиноких россиянок в путешествиях?
«Ты всегда под прицелом»От грабежа до изнасилования: какие опасности поджидают одиноких россиянок в путешествиях?
13 сентября 2024
Туристка остановилась в отеле, где часто жили маньяки, и пропала. Почему спустя 10 лет эта история все еще полна загадок?
Туристка остановилась в отеле, где часто жили маньяки, и пропала.Почему спустя 10 лет эта история все еще полна загадок?
28 января 2024

Полиция задержала рэпера, но предъявила ему обвинения только в употреблении и хранении наркотиков. Мужчина не признал вину и вышел под залог. 4 ноября офицеры заявили, что кончина блогерши была насильственной, они также обвинили Мэн Чи в расправе над ней.

На данный момент расследование продолжается. Правоохранительные органы ждут результатов вскрытия и токсикологического исследования. «Команда собрала показания у персонала отеля, охранников и сотрудников аэропорта. В ходе следствия будет изучено каждое движение как жертвы, так и человека, которого видели с ней», — сообщил начальник городской полиции Датук Фадиль Марсус.

Ранее двое мужчин лишили жизни туристку на тропическом острове Азии. Злоумышленниками оказались жители Филиппин.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия теряет покупателей своего зерна. Экспорт пшеницы резко сокращается

    США испытали ядерную ракету. На что способна американская Minuteman III и к чему готовиться России?

    В Судане разбился военный самолет

    Тату-мастер изнасиловал туристку пальцами во время сеанса на Ибице

    В Раде подтвердили мобилизацию охранника Анджелины Джоли

    США уведомили Россию о тестовом пуске межконтинентальной ракеты

    Украинский военный рассказал о стыде за страну перед Анджелиной Джоли

    Путин провел встречу с председателем Верховного суда России

    Пьяный мужчина попытался поцеловать президента

    В Москве задержали работавших на телефонных мошенников отца и сына

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости