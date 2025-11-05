Порошенко: Вялых заявлений ЕС в адрес Зеленского недостаточно

Вялых заявлений Европейского союза (ЕС) в адрес президента Украины Владимира Зеленского недостаточно, чтобы послать ему сигнал о неприемлемости преследования независимых журналистов и антикоррупционных органов. Об этом заявил пятый президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) в интервью издания Politico.

«Общих вялых заявлений о важности фундаментальных ценностей и незыблемости прав человека” со стороны ЕС и других союзников больше не будет достаточно», — заявил экс-президент.

Порошенко также отмечает, что важно со стороны стран Запада послать властям Украины сигнал о недопущении более широкого преследования оппозиционных политиков, антикоррупционных органов и независимых журналистов. По его словам, они получат в ответ лишь общие фразы, что «все случаи преследования являются действиями независимых правоохранительных органов».

В том же интервью Петр Порошенко сказал, что укрепление личной власти Владимира Зеленского станет поводом отказа ЕС и США от поддержки Киева в будущем. Следствием таких действий, отмечает бывший глава украинского государства, также станет деморализация украинского общества.