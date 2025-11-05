Россия
Появились кадры с места обнаружения семи жертв пожара в российском регионе

Опубликованы кадры с места пожара в Сургуте, где не выжили семь человек
Анастасия Шейкина
В сети появились кадры последствий пожара в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), жертвами которого стали семь человек. Их публикует управление МЧС по российскому региону в Telegram-канале.

На кадрах виден полностью сгоревший двухэтажный дачный дом, от которого остались только несущие стены — внутри здание полностью выгорело. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

По информации министерства, сотрудники МЧС нашли на месте пожара семь человек без признаков жизни, четверо из которых — дети. Еще один человек пострадал, его передали медикам.

Пожар в Сургуте произошел в ночь на среду, 5 ноября. Его жертвами стали семь человек, площадь распространения огня составила 72 квадратных метра. О причинах случившегося пока не сообщалось.

