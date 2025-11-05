Появились подробности расправы над найденной в диване девочкой

В Челябинске на теле спрятанной в диване девочки обнаружены ножевые ранения. Об этом сообщает РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным агентства, 3 ноября в квартире на улице 250-летия Челябинска было обнаружено тело пятилетней девочки. Эту квартиру посуточно снимала 43-летняя женщина с дочкой. После выселения из помещения в ходе уборки собственник почувствовал неприятный запах и обнаружил в диване пострадавшую.

Следователи нашли на теле девочки четыре колото-резаные раны. После преступления подозреваемая скрылась в Башкирии, но была задержана.

Ранее сообщалось, что владелец квартиры нашел тело ребенка в диване после выезда съемщицы.