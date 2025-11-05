Президент Венесуэлы утвердил план вооруженной борьбы против США

Мадуро утвердил план о переходе к вооруженной борьбе при агрессии США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро утвердил план правящей партии о переходе к вооруженной борьбе в случае агрессии со стороны США. Об этом сообщает РИА Новости.

«Единой социалистической партии Венесуэлы следует приступить к их немедленному исполнению с разработкой оперативных планов», — сказал глава государства.

Венесуэльский лидер отметил, что речь идет о подготовке народа к возможной национальной и континентальной вооруженной борьбе в конституционном смысле обороны, поэтому он призвал укреплять обороноспособность, чтобы «сделать Венесуэлу неприступной».

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает три возможных сценария военной операции против Венесуэлы. Уточняется, что Вашингтон намерен добиться отстранения Мадуро от власти.