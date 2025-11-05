Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:34, 5 ноября 2025Мир

Президент Венесуэлы утвердил план вооруженной борьбы против США

Мадуро утвердил план о переходе к вооруженной борьбе при агрессии США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро утвердил план правящей партии о переходе к вооруженной борьбе в случае агрессии со стороны США. Об этом сообщает РИА Новости.

«Единой социалистической партии Венесуэлы следует приступить к их немедленному исполнению с разработкой оперативных планов», — сказал глава государства.

Венесуэльский лидер отметил, что речь идет о подготовке народа к возможной национальной и континентальной вооруженной борьбе в конституционном смысле обороны, поэтому он призвал укреплять обороноспособность, чтобы «сделать Венесуэлу неприступной».

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает три возможных сценария военной операции против Венесуэлы. Уточняется, что Вашингтон намерен добиться отстранения Мадуро от власти.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «С гражданскими не воюем!» Российский дроновод увел беспилотник от машины с мирными людьми

    Школьнику запретили сесть в самолет до Таиланда из-за детали в паспорте

    Зеленского обвинили во лжи после заявления о продвижении Украины к членству в ЕС

    Бельгия изложила условия поддержки плана ЕК по российским активам

    Путин назначил врио губернатора Тверской области

    Расходы бизнеса в России на кредиты оказались рекордными

    Женщина получила посылку с человеческими пальцами и руками

    Стали известны подробности попыток ВСУ контратаковать на севере Украины

    Демократы одержали крупнейшие политические победы после возвращения Трампа к власти

    Известная телеведущая получила непристойное сообщение от мужа во время прямого эфира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости