16:30, 5 ноября 2025

Президента Мексики домогались в прямом эфире

O Globo: Президента Мексики Шейнбаум облапали и попытались поцеловать
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Неизвестный мужчина из толпы облапал президента Мексики Клаудию Шейнбаум и попытался поцеловать ее. Соответствующие кадры публикует издание O Globo.

«Мужчина подошел к Шейнбаум, обнял президента за плечи, другой рукой коснулся ее талии и груди и попытался поцеловать ее в шею. Только после этого появился охранник и оттащил мужчину», — говорится в публикации.

При этом сама Шейнбаум не стала резко реагировать на произошедший инцидент. Глава государства даже согласилась сфотографироваться с мужчиной, который, скорее всего, находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Позднее правоохранители его задержали и передали в распоряжение прокуратуры.

Ранее бывшая глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что ее не раз сексуально домогались.

