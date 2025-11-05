Россия
09:06, 5 ноября 2025Россия

Путин предложил замглавы ФАС возглавить российский регион

Путин предложил замглавы ФАС Королеву возглавить Тверскую область
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин предложил заместителю главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталию Королеву возглавить Тверскую область. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин встретился с Королевым поздно вечером во вторник, 4 ноября. Замглавы ФАС согласился с предложением президента и поблагодарил его за оказанное доверие.

«Владимир Владимирович, спасибо большое за высокое оказанное доверие. Я к этому готов. Уверен, что оправдаю Ваше доверие. Хотел бы сказать, что в качестве главного приоритета, конечно, будет являться в моей работе повышение качества жизни людей», — сказал Королев.

Королев — выпускник четвертого потока «школы губернаторов». Это программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которая была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

Замглавы ФАС сменит на посту губернатора Тверской области Игоря Руденю, указ об увольнении которого Путин подписал 29 сентября. Руденя занял кресло полпреда главы государства в Северо-Западном федеральном округе.

Свежая Россия
