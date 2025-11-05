Пытавшейся скрыть расправу над собственным сыном россиянке вынесли приговор

В Краснодаре суд приговорил женщину к 10 годам и 2 месяцам за убийство сына

В Краснодаре суд приговорил к 10 годам и 2 месяцам колонии общего режима 26-летнюю местную жительницу, которая вместе с сожителем расправилась над собственным ребенком и пыталась это скрыть. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России.

Женщину признали виновной по статьям 105 («Убийство») и 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ. Расследование уголовного дела в отношении соучастника преступления приостановили, потому что он заключил контракт с Министерством обороны и убыл в зону боевых действий между Россией и Украиной.

По версии следствия, 27 августа 2024 года осужденная и ее сожитель поочередно избивали годовалого сына женщины из-за его капризов. В результате мальчик не выжил. При этом скорую женщина вызвала спустя сутки, а врачам заявила, что ребенок якобы упал и ударился головой о кроватку, а сожитель в это время отсутствовал. Следователям удалось опровергнуть версию фигурантки.

