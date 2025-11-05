Силовые структуры
11:36, 5 ноября 2025Силовые структуры

Раскрыты изучаемые российскими разведчиками иностранные языки

Ветеран ГРУ: Разведчики изучают иностранные языки, которые нужны на поле боя
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

Российские разведчики изучают иностранные языки, которые нужны «на поле боя». Об этом РИА Новости рассказал глава Центра военно-дипломатического анализа и оценок, ветеран Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил России Владимир Винокуров.

По его словам, словарный запас у разведчика должен быть 4250 слов, чтобы он мог разговаривать с носителем языка на любую тему. Уровень языка, согласно используемой в Европе оценке (Common European Framework of Reference, CEFR), должен быть C1.

5 ноября в России отмечают День военного разведчика. Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов с профессиональным праздником.

Свежая Россия
