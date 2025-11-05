Число покупающих у РФ пшеницу стран уменьшилось с 50 до 30 в октябре

В июле-октябре 2025 года экспортные отгрузки основных видов российских зерновых упали на 20 процентов, а число стран-покупателей пшеницы сократилось с 50 до 30. Об этом сообщил Российский зерновой союз.

Директор аналитического департамента организации Елена Тюрина объяснила, что в октябре 2024 года российскую пшеницу покупали 50 стран, а в октябре этого года покупают зерно лишь 30 государств. При этом закупки на 16,3 процента снизил и Египет — традиционно крупнейший покупатель российского зерна. На втором месте по закупкам Турция, которая нарастила импорт в 1,9 раза, до 883 тысяч тонн. Отгрузки в Иран увеличились почти в пять раз, до 545 тысяч тонн.

Кроме того, активно растут поставки российской пшеницы в Бангладеш, Ливию и Саудовскую Аравию.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

По словам Тюриной, экспорт пшеницы снизился на 14,2 процента, до 6 миллионов 24 тысяч тонн. Отгрузки ячменя рухнули больше чем в два раза, кукурузы — почти в три раза, а гороха — в 2,4 раза.

Также уменьшился и ассортимент продаваемых за границу зерновых, зернобобовых и масличных культур. Если год назад речь шла о 26, то в октябре 2025 года их оказалось всего 9.

Сокращение экспорта объясняют низкими ценами в мире

Ранее вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил, что экспорт российского зерна снижается из-за низких цен в мире. По его словам, в 2025 году экспорт зерновых стал единственным направлением, где снизилась выручка.

Здесь у нас ситуация не очень хорошая, мы меньше стали зерновых экспортировать. Но это связано с крайне низкими мировыми ценами. Но, безусловно, наше зерно остается востребованным у зарубежных покупателей, и мы прекрасно понимаем, что при изменении ценовой конъюнктуры объем его поставок, я думаю, серьезно увеличится Дмитрий Патрушев вице-премьер РФ

Также причиной сокращения поставок называли низкий спрос со стороны зарубежных покупателей, в первую очередь — Египта. Такая ситуация может быть связана с ожиданиями высокого урожая в Южном полушарии либо снижением рентабельности вывоза зерна из-за крепкого рубля.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

По прогнозу аналитического центра «Совэкон», в ноябре ожидается рекордный экспорт пшеницы. Как пишет «Агроэксперт», показатель увеличится до 43,8 миллиона тонн.

«Причина — улучшение оценок урожая и рост экспортной активности, что может привести в ноябре к рекордным поставкам», — говорится в сообщении.