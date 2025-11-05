Россиянам перечислили скрытые расходы при покупке квартиры

Бизнесмен Пулькин: Покупка квартиры может потребовать больших вложений в ремонт

Покупка квартиры может потребовать от новых собственников больших дополнительных вложений в ремонт и обустройство, кратно увеличивающих общие затраты. Эти и другие скрытые расходы, которые могут возникнуть в этой ситуации, россиянам перечислил эксперт в сфере индивидуального жилищного строительства, основатель компании RUDOM Константин Пулькин в разговоре с News.ru.

По словам бизнесмена, за ремонт жилья после сдачи, особенно в новостройке, можно отдать до 25-30 тысяч рублей за «квадрат». «Мебель, встроенная кухня и техника — это еще десятки или даже сотни тысяч рублей. В новостройках часто отсутствуют свободные места для авто, поэтому за парковочное место придется выложить миллионы рублей. Также сюда добавим эксплуатационные расходы, такие как ЖКХ и обслуживание общего имущества», — заключил специалист.

