Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:14, 5 ноября 2025Экономика

Россиянам перечислили скрытые расходы при покупке квартиры

Бизнесмен Пулькин: Покупка квартиры может потребовать больших вложений в ремонт
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Покупка квартиры может потребовать от новых собственников больших дополнительных вложений в ремонт и обустройство, кратно увеличивающих общие затраты. Эти и другие скрытые расходы, которые могут возникнуть в этой ситуации, россиянам перечислил эксперт в сфере индивидуального жилищного строительства, основатель компании RUDOM Константин Пулькин в разговоре с News.ru.

По словам бизнесмена, за ремонт жилья после сдачи, особенно в новостройке, можно отдать до 25-30 тысяч рублей за «квадрат». «Мебель, встроенная кухня и техника — это еще десятки или даже сотни тысяч рублей. В новостройках часто отсутствуют свободные места для авто, поэтому за парковочное место придется выложить миллионы рублей. Также сюда добавим эксплуатационные расходы, такие как ЖКХ и обслуживание общего имущества», — заключил специалист.

Ранее в этот же день юрист Денис Хмелевской призвал россиян искусственно затягивать сделку по покупке квартиры, чтобы обезопасить себя от мошенников.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия теряет покупателей своего зерна. Экспорт пшеницы резко сокращается

    США испытали ядерную ракету. На что способна американская Minuteman III и к чему готовиться России?

    В Судане разбился военный самолет

    Тату-мастер изнасиловал туристку пальцами во время сеанса на Ибице

    В Раде подтвердили мобилизацию охранника Анджелины Джоли

    США уведомили Россию о тестовом пуске межконтинентальной ракеты

    Украинский военный рассказал о стыде за страну перед Анджелиной Джоли

    Путин провел встречу с председателем Верховного суда России

    Пьяный мужчина попытался поцеловать президента

    В Москве задержали работавших на телефонных мошенников отца и сына

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости