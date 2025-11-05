Россиян призвали растягивать покупку квартиры

Юрист Хмелевской: При покупке жилья важно выяснить причину его продажи

При покупке жилья важно искусственно растягивать во времени, чтобы не нарваться на аферистов. Этот и другие советы, помогающие обезопасить себя от мошенников, россиянам дал юрист Денис Хмелевской в разговоре с «Ридусом».

«Надо помнить, что мошенникам неинтересно ждать месяц, поскольку они не могут держать жертву в эмоциональном напряжении долгое время. Если продавец настаивает на ускорении сделки, лучше от нее отказаться», — объяснил специалист. Он также призвал обращать внимание на цену интересующего объекта недвижимости: в случае, если та ниже рыночной, это должно насторожить. Наконец, юрист настоятельно порекомендовал заверять сделку купли-продажи жилья у нотариуса, чтобы получить гарантию, что тот проверит дееспособность собственника. Особенно значимо нотариальное заверение в случае, если хозяином квартиры либо дома является пенсионер.

В заключение Хмелевской посоветовал узнавать у собственника причину продажи имущества. «Если объект недвижимости является единственным жильем пенсионера или любого другого человека, то куда он собирается переезжать? Иногда люди говорят, что планируют что-то купить взамен в будущем. Тогда сделка обязательно должна быть альтернативной. Если это не альтернативная сделка, то лучше бегите», — подытожил он.

Ранее депутат Госдумы Александр Якубовский предложил ввести обязательную правовую экспертизу, чтобы защитить ипотечных заемщиков при покупке жилья у пенсионеров.