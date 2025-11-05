Экономика
13:27, 5 ноября 2025Экономика

В Госдуме предложили способ защитить ипотечников при покупке жилья у пенсионеров

Депутат Якубовский: Правовая экспертиза защитит ипотечников от потери жилья
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Депутат Госдумы Александр Якубовский предложил способ защитить ипотечников при покупке жилья у пенсионеров. В беседе с «Царьградом» он указал, что для уменьшения рисков во время сделки с недвижимостью нужно не ужесточать наказание, а вводить превентивные механизмы.

«Вопрос в том, чтобы предотвратить подобные схемы на стадии оформления сделок. Нужно ввести механизм обязательной правовой экспертизы перед их заключением, чтобы проверка истории объекта проводилась не формально, а по существу», — объяснил парламентарий.

По словам Якубовского, такой подход позволит заранее выявить сомнительные объекты и защитить россиян от потери жилья.
Он заявил, что соответствующее предложение уже направлено в Министерство юстиции.

Ранее сообщалось, что в Петербурге суд вернул квартиру пенсионерке, которая заявила, что продала недвижимость под влиянием мошенников. Из-за этого покупательница недвижимости осталась без жилья и с долгами.

Ситуацию на российском рынке вторичной недвижимости осложнила афера с квартирой певицы Ларисы Долиной. Данный прецедент лишил покупателей веры в то, что их безопасность на рынке может быть гарантирована. По словам риелтора Евгения Коноплева, за последние два года число сделок, аннулированных из-за мошеннического давления на продавца, выросло на 15-20 процентов. Росреестр подсчитал, за 2024 год недействительными признали более трех тысяч сделок с участием пенсионеров.

Свежая Россия
