Россияне стали чаще судиться ради возврата проданных квартир

Число судебных споров по возврату квартир в России выросло до 20 %

За год число судебных споров, в которых бывшие собственники пытаются вернуть недвижимость после продажи, выросло на 15-20 процентов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на данные Российской гильдии риелторов (РГР).

При этом проигрывают чаще всего покупатели, купившие жилье в честной сделке. По словам президента РГР Артемия Шурыгина, суды опираются на презумпцию осведомленности: покупатель должен сам проявлять максимальную бдительность при проверке собственника. Однако юристы утверждают, что полностью убедиться в добросовестности продавца и отсутствии связей с мошенниками невозможно.

Для снижения риска эксперты рекомендуют покупателям нанимать риелтора, который поможет зафиксировать добросовестность приобретения и проверить собственника.

Ранее юрист Денис Хмелевской посоветовал россиянам при покупке жилья искусственно затягивать время заключения сделки, чтобы не нарваться на аферистов.