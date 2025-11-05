Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:02, 5 ноября 2025Экономика

Россияне стали чаще судиться ради возврата проданных квартир

Число судебных споров по возврату квартир в России выросло до 20 %
Александра Качан (Редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

За год число судебных споров, в которых бывшие собственники пытаются вернуть недвижимость после продажи, выросло на 15-20 процентов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на данные Российской гильдии риелторов (РГР).

При этом проигрывают чаще всего покупатели, купившие жилье в честной сделке. По словам президента РГР Артемия Шурыгина, суды опираются на презумпцию осведомленности: покупатель должен сам проявлять максимальную бдительность при проверке собственника. Однако юристы утверждают, что полностью убедиться в добросовестности продавца и отсутствии связей с мошенниками невозможно.

Для снижения риска эксперты рекомендуют покупателям нанимать риелтора, который поможет зафиксировать добросовестность приобретения и проверить собственника.

Ранее юрист Денис Хмелевской посоветовал россиянам при покупке жилья искусственно затягивать время заключения сделки, чтобы не нарваться на аферистов.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия теряет покупателей своего зерна. Экспорт пшеницы резко сокращается

    США испытали ядерную ракету. На что способна американская Minuteman III и к чему готовиться России?

    В Судане разбился военный самолет

    Тату-мастер изнасиловал туристку пальцами во время сеанса на Ибице

    В Раде подтвердили мобилизацию охранника Анджелины Джоли

    США уведомили Россию о тестовом пуске межконтинентальной ракеты

    Украинский военный рассказал о стыде за страну перед Анджелиной Джоли

    Путин провел встречу с председателем Верховного суда России

    Пьяный мужчина попытался поцеловать президента

    В Москве задержали работавших на телефонных мошенников отца и сына

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости