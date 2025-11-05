Россия
21:19, 4 ноября 2025

Россиянин получил ранение из-за удара ВСУ

Мэр Горловки Приходько: Мирный житель ранен в результате атаки ВСУ
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Bocharov Denis / news.ru / Global Look Press

Мирный житель в Горловке Донецкой народной республики (ДНР) получил ранение в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава города Иван Приходько, написав пост в своем Telegram-канале.

Уточняется, что украинские войска ударили по Никитовскому району Горловки. Атака была совершена при помощи беспилотника, добавили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. Дополнительные сведения не приводятся.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал при атаке ВСУ на Белгородскую область. Дрон ударил по автомобилю на участке автодороги Казинка — Посохово.

Свежая Россия
