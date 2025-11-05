Спорт
Россиянин поставил полмиллиона рублей на матч Лиги чемпионов

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Action Images via Reuters / Jason Cairnduff

Клиент букмекерской конторы поставил полмиллиона рублей на результативность «Манчестер Сити» в домашнем матче общего этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Об этом сообщает Legalbet.

Россиянин собрал экспресс из трех событий с общим коэффициентом 1.56 и включил в него пари на то, что «Сити» забьет больше одного гола. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.11.

Букмекеры оценили шансы английского клуба на успех как очень высокие: более 98 процентов ставок сделаны на победу хозяев, а коэффициент на их победу составляет 1.45, что соответствует примерно 67 процентам вероятности.​ Эксперты ожидают, что игра будет результативной, и предлагают пари на тотал больше двух голов с коэффициентом 1.47, а также на то, что обе команды смогут отличиться — за 1.65.

Встреча между «Манчестер Сити» и «Боруссией» пройдет 5 ноября на стадионе «Этихад» в Манчестере. Она начнется в 23:00 по московскому времени.

    Все новости