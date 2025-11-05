Россиянка без родительских прав похитила десятилетнего сына и поплатилась

В Омске лишенная родительских прав женщина похитила сына и была задержана

В Омске лишенная родительских прав женщина похитила десятилетнего сына и поплатилась. Россиянка была задержана сотрудниками полиции, передает ТАСС.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Омской области Лариса Болдинова пояснила, что женщина из другого региона была найдена с несовершеннолетним в одной из гостиниц.

Россиянку начали допрашивать, с ребенком все хорошо, его передали законному опекуну, заверили в ведомстве.

