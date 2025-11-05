Россия
13:36, 5 ноября 2025

Россиянка ушла из дома в красном пальто и исчезла

В Тульской области 6-й день ищут пенсионерку, ушедшую из дома в красном пальто
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anton Gvozdikov / Shutterstock / Fotodom

В Тульской области шестой день ищут 70-летнюю пенсионерку, ушедшую из дома в красном пальто. Об исчезновении пожилой россиянки стало известно порталу 71.ru.

По сведениям издания, к поискам женщины подключили сотрудников правоохранительных органов и добровольцев из отряда «ЛизаАлерт».

Особые приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области 88-летняя женщина из Бокситогорского района три ночи бродила по лесу и выжила.

Тогда бабушка отправилась на «тихую охоту», не взяв с собой телефон.

Тревогу забил сын пенсионерки, он сообщил о ее пропаже в экстренные службы. К поискам женщины были привлечены спасатели поискового отряда города Лодейное Поле и добровольцы поисково-спасательного отряда «Экстремум».

