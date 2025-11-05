Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Российский боец попал под атаку семи дронов ВСУ подряд и выжил

Появилось видео безрезультатной атаки 7 дронов ВСУ по российскому бойцу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Российский боец в зоне проведения специальной военной операции попал под атаку сразу семи FPV-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об инциденте сообщил Telegram-канал «Два майора».

На опубликованном видео видно, как военнослужащий бегает от летящих на него дронов, используя разросшееся дерево как укрытие. Беспилотники падают рядом с бойцом и взрываются, но тот встает и продолжает движение.

«Терминатор из 1194 мотострелкового полка. В общем семь дронов пережил. Жив. Здоров», — уточнили авторы канала.

В октябре российский военный корреспондент Юрий Котенок раскрыл масштабы беспилотных вооружений в зоне СВО. По его словам, на запорожском направлении на каждого выявленного противником бойца летит от 40 до 100 дронов. «Сколько шансов выжить штурмовику, просто мотострелку в этих условиях? В таких условиях мы еще умудряемся идти вперед», — указал журналист.

