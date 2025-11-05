Российский военнослужащий увел дрон от машины с мирными людьми

Отказ российского оператора FPV-дрона от атаки по гражданским лицам в зоне проведения специальной военной операции (СВО) попал на видео. Кадры опубликовал Центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон» в своем Telegram-канале.

На ролике видно, как в объектив камеры беспилотника попадает едущий по дороге автомобиль. Дрон вышел на ударный курс, но водитель тоже заметил опасность, остановил машину, все пассажиры вышли из нее с поднятыми руками. Убедившись, что перед ним мирные люди, пилот пролетел над ними и пошел дальше искать цель.

«"Рубикон" не воюет с гражданским населением, в отличие от людоедов Мадяра и расчетов ВСУ», — резюмировали в подразделении Минобороны РФ.

Ранее в сети распространились кадры, на которых дрон ВСУ разорвал крестившуюся на коленях женщину. Запись опубликовал военкор Александр Симонов.

В сентябре украинец указал дорогу беспилотнику российского спецназа и попал на видео. Мужчина гулял с собакой в 20 километрах от границы, когда к нему подлетел ударный дрон. «Мужчина любезно пропустил квадрокоптер, указав ему путь», — говорилось в публикации Telegram-канала «Военкоры Русской весны».