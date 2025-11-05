Спорт
18:27, 5 ноября 2025

Руководство UFC обратилось в ФБР из-за подозрительного поединка

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jeff Bottari / Zuffa LLC via Getty Images

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт обратился в Федеральное бюро расследований (ФБР) из-за подозрений в договорном характере боя, прошедшего 2 ноября в Лас-Вегасе между американцем Исааком Дулгаряном и кубинцем Ядьером дель Валье. Его слова приводит Reuters.

Уайт заявил, что пока нет прямых доказательств, что Дулгарян намеренно проиграл бой, однако Уайт подчеркнул, что ситуация выглядит нехорошо и вызывает серьезные подозрения. Глава UFC уже провел две встречи с представителями ФБР по этому делу.

Ранее сообщалось, что изначально Дулгарян был явным фаворитом поединка. Однако за несколько часов до боя коэффициенты на его соперника в букмекерских конторах резко обвалились.

На счету Дулгаряна семь побед и два поражения в ММА. Дель Валле победил во всех девяти боях в смешанных единоборствах.

    Все новости