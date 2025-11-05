Самолет с сотнями пассажиров приготовился к аварийной посадке в Москве

Самолет «Победы» приготовился к посадке в Москве из-за технической неисправности

Самолет российской авиакомпании «Победа» приготовился к аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево из-за технической неисправности. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Boeing 737 выполняет рейс Махачкала — Москва. Сообщается, что сбой произошел в зеленой гидросистеме.

UPD: Самолет сел в 15:00 по местному времени. На борту находилось 183 пассажира и шесть членов экипажа. Пострадавших в результате инцидента нет.

