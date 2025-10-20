Пассажир самолета AZAL описал посадку в Пулково словами «была паника, были молитвы»

Пассажир самолета AZAL Алексей описал посадку в аэропорту Санкт-Петербурга словами «была паника, были молитвы». Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru.

По его словам, пассажиры аварийного севшего самолета перед приземлением группировались. Он добавил, что в салоне были слезы и крики.

Очевидец также уточнил, что борт кружил в небе четыре часа вместо обещанных полутора. Алексей напомнил, что самолет сел буквально «в поле» — выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

20 октября лайнер, на борту которого находились 162 человека, аварийно сел в аэропорту Пулково из-за неисправности шасси в понедельник. При посадке борт выехал за пределы ВПП, никто не пострадал. Самолет выполнял рейс Санкт-Петербург — Баку.