13:51, 5 ноября 2025Путешествия

Самолет врезался в уличный фонарь в России

Amur Mash: Самолет Ан-26 врезался в уличный фонарь на Камчатке
Зарина Дзагоева
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Российский самолет Ан-26 врезался в сигнальный фонарь на Камчатке. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Уточняется, что борт выполнял рейс из Петропавловска-Кмчатского в поселок Палана. Во время попытки приземлиться стойка шасси задела светосигнальный фонарь. Начата проверка.

Ранее в России зафиксировали первый случай столкновения самолета с беспилотным летательным аппаратом. Ан-26 «Камчатского авиапредприятия» 2 августа направлялся из Петропавловска-Камчатского в село Тиличики Олюторского района Камчатского края.

