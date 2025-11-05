Путешествия
09:23, 5 ноября 2025Путешествия

Школьнику запретили сесть в самолет до Таиланда из-за детали в паспорте

Школьнику запретили сесть на рейс до Таиланда из-за следа в паспорте
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Rawpixel.com / Shutterstock / Fotodom  

Школьнику из Шотландии запретили сесть в самолет до Таиланда вместе с семьей из-за детали в паспорте. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 33-летняя Меган Лоу из Абердина должна была вылететь на Пхукет на двухнедельный отдых с двумя детьми в начале октября. Однако во время регистрации на рейс авиакомпании Qatar Airways выяснилось, что один из ее сыновей не сможет лететь из-за следа от багажной наклейки на одной из страниц паспорта.

Лоу пыталась убедить сотрудников перевозчика пустить ребенка в самолет, но те не согласились. Тогда женщина позвонила в турагентство TUI, через которое приобретала тур, и попросила помощи. Те внимательно изучили паспорт и заявили, что отпечаток не может быть проблемой для перелета. Они оформили семейству новые билеты с вылетом из соседнего города.

Сама Лоу считает, что причина случившегося была не в следе от наклейки, а в овербукинге: самолет был переполнен, поэтому сотрудники решили придраться к паспорту сына.

Ранее сообщалось, что десятки российских туристов не смогли улететь и провести отпуск за границей из-за ошибок в загранпаспорте. Чаще всего опечатки встречаются в пятилетних паспортах, их рекомендуется заменить.

