Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:17, 5 ноября 2025Мир

Шойгу высказался по поводу планов США о возобновлении ядерных испытаний

Шойгу: Планы США по возобновлению ядерных испытаний не совсем понятны
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Roman Naumov / Ura.ru / Globallookpress.com

Планы США по возможному возобновлению испытаний ядерного оружия остаются неясными. Об этом заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу, его слова приводит ТАСС.

«На основе анализа всех этих высказываний и всех этих заявлений нам не совсем понятны дальнейшие действия и шаги США в части проведения или не проведения испытаний ядерного оружия», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин назвал серьезным вопрос, связанный с недавним заявлением американского лидера Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний в США.

30 октября президент США заявил, что распорядился немедленно провести испытания ядерного оружия. Он сообщил, что они будут проводиться «на равных» с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Совбез России поднял ядерный вопрос. Путину предлагают испытать оружие массового поражения

    Лазарева показала фото с Киркоровым и Басковым и вспомнила об удивительной жизни в России

    Дело о насилии над подростком с ДЦП в российском диспансере отменили

    Снимки Беллы Торн в бикини без фотошопа раскритиковали в сети

    Зеленский созвонился с президентом Литвы

    Создатель «Звездных войн» купил особняк в Лондоне по одной причине

    ЦБ повысил курс доллара

    Врачи подсказали способ выбрать правильную обувь и избежать проблем с ногами

    Названы два популярных направления в России для отдыха на зимних каникулах

    Трамп отчитался о завершенных конфликтах и пообещал закончить еще один

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости