Шойгу высказался по поводу планов США о возобновлении ядерных испытаний

Шойгу: Планы США по возобновлению ядерных испытаний не совсем понятны

Планы США по возможному возобновлению испытаний ядерного оружия остаются неясными. Об этом заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу, его слова приводит ТАСС.

«На основе анализа всех этих высказываний и всех этих заявлений нам не совсем понятны дальнейшие действия и шаги США в части проведения или не проведения испытаний ядерного оружия», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин назвал серьезным вопрос, связанный с недавним заявлением американского лидера Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний в США.

30 октября президент США заявил, что распорядился немедленно провести испытания ядерного оружия. Он сообщил, что они будут проводиться «на равных» с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.