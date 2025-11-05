Силовые структуры
11:43, 5 ноября 2025Силовые структуры

Следователи изучат ДТП с полицейской машиной в российском городе

Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетДТП в Санкт-Петербурге

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге следователи организовали проверку после крупного ДТП с участием полицейской машины. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении следственного комитета России.

По предварительным данным, вечером 4 ноября водитель легковушки не справился с управлением и выкатился на встречную полосу на Политехнической улице. Сначала автомобиль врезался в автомобиль ДПС, а затем и в трамвай. Двое водителей пострадали, они в больнице, им оказывают помощь.

Ранее шесть членов детской хоккейной команды обратились за помощью в медучреждение после дорожно-транспортного происшествия в Ростовской области.

Свежая Россия
