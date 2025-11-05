Следователи изучат ДТП с полицейской машиной в российском городе

В Петербурге начали проверку из-за ДТП с полицейским автомобилем

В Санкт-Петербурге следователи организовали проверку после крупного ДТП с участием полицейской машины. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении следственного комитета России.

По предварительным данным, вечером 4 ноября водитель легковушки не справился с управлением и выкатился на встречную полосу на Политехнической улице. Сначала автомобиль врезался в автомобиль ДПС, а затем и в трамвай. Двое водителей пострадали, они в больнице, им оказывают помощь.

