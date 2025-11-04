Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:43, 4 ноября 2025Россия

Пострадавшие в результате ДТП юные хоккеисты обратились в медучреждение

МВД: Шесть хоккеистов обратились в медучреждение после ДТП в Ростовской области
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Шесть членов детской хоккейной команды обратились за помощью в медучреждение после дорожно-транспортного происшествия в Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

Инцидент произошел в понедельник, 3 ноября, на 191-м километре трассы «Волгодонск — Ростов-на-Дону». Авария с участием трех легковых автомобилей и микроавтобуса унесла жизни двух взрослых. Юные хоккеисты в возрасте от 11 до 16 лет в момент столкновения находились в микроавтобусе.

Пострадавшим детям оказали экстренную медицинскую помощь, уточнила Волк. Текущие состояние их здоровья официальный представитель МВД уточнять не стала. «В медицинское учреждение обратились 6 юных хоккеистов», — резюмировала Волк.

Поврежденные в ходе ДТП автомобили поместили на специализированную стоянку для проведения необходимых экспертиз. Волк отметила, что в результате аварии погибли предполагаемые виновники происшествия. Речь идет о водителе легковушки Hyundai Solaris и пассажире того же автомобиля. Результаты расследования станут известны позже, после завершения доследственной проверки, заключила представитель МВД.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Преступление и грех». В России пригрозили Риму после вызова посла в МИД Италии

    Боец заявил о западной подготовке ВСУ к конфликту с Россией задолго до СВО

    В России учредили два новых праздника. О чем подписанные Путиным указы?

    Россия выразила протест Италии

    Москвичей предупредили об опасном тумане

    В Европе обеспокоились продажей данных чиновников ЕС и НАТО

    Умер бывший формальный глава Северной Кореи

    Мирный житель пострадал при ударе ВСУ по Белгородской области

    Роднина обратилась к сыну Плющенко

    На Украине заявили о катастрофе на покровском направлении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости