Названо число жертв тройного ДТП в российском городе

В тройном ДТП с детьми под Волгодонском погибли два человека, пять пострадали
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В ДТП с микроавтобусом с детьми под Волгодонском погибли два человека, еще пять пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Известно, что авария произошла у хутора Потапов в Ростовской области. Участниками ДТП стали три легковых автомобиля и микроавтобус, в котором находились 19 человек, включая 17 детей от 11 до 16 лет.

В результате ДТП погибли двое взрослых, находившихся в легковом автомобиле. Еще пять человек пострадали: среди них три ребенка, которые получили ушибы. Всех пострадавших доставили в ЦГБ Волгодонска.

Авария с участием двух легковых автомобилей и микроавтобуса, в котором ехала детская хоккейная команда, произошла вечером 3 ноября. ДТП случилось на трассе Крымск — Волгодонск.

