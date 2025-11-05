Следствие раскрыло суть обвинения посадившему самолет в поле российскому пилоту

СК доказал возможность безопасной посадки Airbus A320 в Омске, а не в поле

Российские следователи рассказали о сути обвинения к посадившему самолет в поле под Новосибирском в 2023 году и ставшим фигурантом уголовного дела пилоту Сергею Белову. Суть обвинения со ссылкой на Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте следственного комитета России (СКР) публикует ТАСС.

Следователи полагают, что пилоты могли сесть в Омске, куда изначально направлялись, поскольку техническая неисправность не являлась помехой, а длины взлетно-посадочной полосы для посадки хватило бы.

12 сентября 2023 года самолет Airbus A320 летел из Сочи в Омск, где должен был приземлиться в 07:50 по местному времени. В пути произошел отказ гидравлической системы — в таком случае у самолета не работают тормозящие заслонки на крыльях. В надежде на изменение ситуации пилоты ушли на второй круг, но проблема не исчезла. Тогда они решили лететь в Новосибирск, поскольку в аэропорту Омска могло не хватить длины взлетно-посадочной полосы и лайнер на полной скорости мог вылететь за ее пределы.

В эксклюзивном интервью «Ленте.ру» Белов рассказал о причинах посадки в поле. Во время полета в Новосибирск летчики поняли, что расход топлива слишком большой. Стало ясно, что до аэропорта лайнер не дотянет, а возвращаться в Омск уже было поздно. Желая спасти жизни людей (на борту находились 167 человек: 161 пассажир, в том числе 23 ребенка, и 6 членов экипажа), летчики решили сажать самолет на площадку, подобранную с воздуха.

box#4145814