10:17, 5 ноября 2025

Сотни собиравшихся на Шри-Ланку туристов застряли в России из-за авиакомпании

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Четыре сотни собиравшихся на Шри-Ланку российских туристов застряли в Екатеринбурге из-за задержки рейса авиакомпании Red Wings. Об этом сообщает TourDom.

Уточняется, что борт должен был отправиться из Екатеринбурга в 7:15 по местному времени, но теперь вылетит лишь в 00:15 6 ноября. Задержка составит 17 часов. Предполагается, что причиной стало позднее прибытие борта из курортной страны.

Уральская транспортная прокуратура взяла ситуацию на контроль и обеспечит предоставление пассажирам всех необходимых услуг.

Это не первый случай задержки рейса авиакомпании Red Wings — вылеты перевозчика систематически задерживаются. В конце октября тысячи российских туристов застряли во Вьетнаме из-за двух сломанных самолетов Red Wings. Уточняется, что речь идет о рейсах из Нячанга в Москву, которые постоянно отменялись или переносились.

До этого пассажиры Red Wings застряли в московском аэропорту Домодедово из-за поломки самолета — борт ремонтировали на летном поле. Он должен был вылететь в Хургаду, Египет, но задержался на 10 часов.

