Создатель «Звездных войн» купил особняк в Лондоне по одной причине

Американский режиссер Джордж Лукас купил роскошный особняк в Лондоне, чтобы проводить меньше времени в Штатах на фоне политики президента США Дональда Трампа. Об этом, ссылаясь на источники, близкие к создателю саги «Звездные войны», сообщила газета Times.
Речь идет о доме стоимостью 52,3 миллиона долларов (более 4,2 миллиарда рублей). Уточняется, что соответствующая сделка с жильем оказалась одной из крупнейших в Великобритании в 2025 году. «По словам источников, знакомых со сделкой, 81-летний создатель "Звездных войн" критикует Америку президента Трампа и хочет проводить больше времени в Лондоне», — сказано в материале. Между тем Лукас, известный своими либеральными взглядами, не был замечен за публичной критикой американского лидера.
Ранее стало известно, что актер Марк Уолберг приобрел элитный дом во Флориде за 37 миллионов долларов. Размер участка с видом на озеро составляет около одного гектара, а площадь особняка — 1,6 тысячи квадратных метров.