Спецпредставитель Путина назвал русскую культуру неотменяемой

Швыдкой: Русская культура и Россия неотменяемы

Русская культура неотменяема, как и сама Россия. Такое мнение выразил спецпредставитель президента России Владимира Путина по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, его цитирует РИА Новости.

«Уверен, что русская культура неотменяема, как неотменяема русская жизнь, как неотменяема Россия, у которой должно быть великое будущее», — сказал Швыдкой в ходе награждения в Кремле.

Спецпредставитель президента был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Ранее народный артист России Сергей Безруков высказался об отмене русской культуры на Западе. По его словам, любые подобные запреты всегда заканчивались плохо для тех, кто пытался это сделать.