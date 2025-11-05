Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
11:28, 5 ноября 2025Культура

Спецпредставитель Путина назвал русскую культуру неотменяемой

Швыдкой: Русская культура и Россия неотменяемы
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Русская культура неотменяема, как и сама Россия. Такое мнение выразил спецпредставитель президента России Владимира Путина по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, его цитирует РИА Новости.

«Уверен, что русская культура неотменяема, как неотменяема русская жизнь, как неотменяема Россия, у которой должно быть великое будущее», — сказал Швыдкой в ходе награждения в Кремле.

Спецпредставитель президента был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Ранее народный артист России Сергей Безруков высказался об отмене русской культуры на Западе. По его словам, любые подобные запреты всегда заканчивались плохо для тех, кто пытался это сделать.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Стали свидетелями чего-то фантастического». В Китае заявили об удививших Запад действиях Путина

    В Москве иностранец изрезал двух мужчин

    В Кремле рассказали о развитии компонентов российской ядерной триады

    Минобороны России заявило о сжатии кольца вокруг ВСУ в ДНР

    В ВСУ заявили о невозможности эвакуации из окруженного Димитрова

    Россиянин ушел на СВО в поисках пропавшего брата и исчез

    В Москве зарегистрировали отравление продукцией из Rostic's

    Известный российский хирург не попала на рейс по вине авиакомпании и пропустила операции

    Алена Водонаева показала грудь в бюстгальтере с торчащими сосками

    Найден способ восстановить зубную эмаль естественным путем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости