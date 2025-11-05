Мир
В Австрии начали расследование в отношении якобы российского шпиона

Спецслужбы Австрии начали расследование в отношении якобы российского шпиона
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Австрийская разведка начала расследование в отношении предполагаемого российского шпиона Сергея К., который пытался внедриться в компанию по очистке сточных вод страны. Об этом сообщает Agence France-Presse AFP со ссылкой на Управление государственной безопасности и разведки Австрии.

Подозреваемый, по словам расследователей, до 2021 года работал в инженерной сфере и около 10 раз приезжал по поддельным документам в Австрию, Францию и другие страны.

В Австрии мужчина устанавливал контакты в компании по очистке сточных вод VTA. Кроме того, как заявляется, Сергей К. работал в одной из российских компаний, которые также носят название VTA и специализируются на очистке сточных вод.

Ранее сообщалось, что Запорожский областной суд приговорил к 12 годам лишения свободы 28-летнего гражданина Украины, шпионившего за Вооруженными силами (ВС) России.

