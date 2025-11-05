Спорт
Стало известно о состоянии здоровья Большунова

Тренер Бородавко заявил, что здоровье лыжника Большунова пришло в норму
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил о состоянии здоровья Александра Большунова. Его слова приводит Sport24.

Бородавко заявил, что здоровье Большунова пришло в норму и спортсмен проходит подготовку к стартующему 27 ноября Кубку России в Ханты-Мансийске. По словам специалиста, прошлогодние трудности остались позади, однако новые вызовы обязательно появятся, ведь без преодоления испытаний в спорте не обойтись. Бородавко подчеркнул, что Большунов стал уделять больше внимания здоровью, и уверен, что лыжник еще сможет выступить на Олимпиаде.

Ранее австрийский лыжник Мики Фермойлен заявил, что во время тренировочных сборов российской команды в Австрии смог обсудить с Большуновым его спортивную форму. Фермойлен добавил, что уровень подготовки российских лыжников в целом снизился.

В марте 2022 года российские лыжники были отстранены от международных соревнований по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. После этого действие запрета неоднократно продлевалось.

