Тела четырех человек нашли в водах российской реки

В Пермском крае в реке Вишере нашли тела четырех человек
Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Тела четырех человек нашли в водах реки Вишеры в Пермском крае. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) по региону в Telegram.

Тела нашли в окрестностях поселка Данилов Луг — они находились по двое рядом с лодками, по меньшей мере одна из которых перевернута. Тела двоих россиян были запутаны в рыболовных сетях.

Предварительно, ЧП произошло во время ночной рыбалки, уточнили в пресс-службе краевого СУ СК. Иных подробностей случившегося там не привели. Назначен ряд экспертиз, которые позволят установить значимые обстоятельства смерти людей.

Ранее утопленника выловили из Невы в Петербурге. Сигнал о находке поступил от одного из горожан. Извлеченному на сушу человеку на вид было от 30 до 50 лет, он был одет в темные футболку и джинсы.

