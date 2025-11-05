Трамп отчитался о завершенных конфликтах и пообещал закончить еще один

Президент США Дональд Трамп заявил, что завершил восемь конфликтов, и пообещал закончить еще один. Об этом американский лидер в обращении к сенаторам-республиканцам на завтраке в Белом доме. Трансляция доступна на YouTube.

«Мы проделали огромную работу по завершению войн. Мы остановили восемь войн. И у нас осталась еще одну, как вы, наверное, знаете, и эта война тоже будет остановлена», — заверил политик.

Ранее бывший вице-президент вашингтонского «Евразия-центра» Эрл Расмуссен прокомментировал слова Трамп о «завершении восьми войн». По его словам, президент США действительно смог урегулировать некоторые конфликты, но в то же время он разжег другие.